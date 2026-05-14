Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Валери Свиленов след триумфа с купата на Аматьорската лига

Валери Свиленов след триумфа с купата на Аматьорската лига

  • 14 май 2026 | 09:41
  • 246
  • 1
Валери Свиленов след триумфа с купата на Аматьорската лига

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига.

Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига
Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига

Валери Свиленов, треньор на спечелилите трофея коментира пред клубния сайт.

„Рано в мача бяхме изоставащи в резултата, но още преди съперникът да остане в намален състав, аз виждах, че сме по-добрият отбор и бях спокоен. На полувремето казах на футболистите просто да бъдем търпеливи и да няма припряност в действията ни. Въпросът е само да върнем един гол и всичко ще се нареди, както и стана. Казах им, че ние сме по-класният отбор и да имаме търпение. На първо място благодаря на момчетата, че повярваха в успеха. Благодаря им за отговорното отношение във всеки от предишните двубои. Благодаря на кмета на Община Ихтиман Калоян Илиев и на заместник кмета – Тони Кацаров, за всичко, което правят за отбора. Без тях това нямаше как да се случи. Благодаря и на моето семейство, че винаги ме подкрепят, търпят и са до мен“.

Снимки: fcbotevihtiman.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 1681
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 3030
  • 18
Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 1952
  • 18
СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

СФК Светкавица 2014 удари дубъла на Фратрия

  • 13 май 2026 | 23:42
  • 864
  • 0
Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

Ботев (Нови пазар) се справи с Рилци

  • 13 май 2026 | 23:36
  • 719
  • 0
Бенковски победи в Аксаково

Бенковски победи в Аксаково

  • 13 май 2026 | 23:22
  • 617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

Борбата за спасение продължава със здрав сблъсък в "Драгалевци"

  • 14 май 2026 | 07:30
  • 1952
  • 18
Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

Последният шанс за Монтана да запази надежда за спасение минава през Враца

  • 14 май 2026 | 08:00
  • 1681
  • 7
Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

Берое продължава битката на два фронта за оцеляването си в елита, но среща непобедения Локомотив

  • 14 май 2026 | 07:45
  • 3030
  • 18
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

  • 13 май 2026 | 23:56
  • 26090
  • 30
Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

Левски разпечата вратата на Лудогорец, но "орлите" спасиха точката

  • 13 май 2026 | 22:11
  • 89269
  • 448
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 98064
  • 379