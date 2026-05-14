Валери Свиленов след триумфа с купата на Аматьорската лига

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига.

Валери Свиленов, треньор на спечелилите трофея коментира пред клубния сайт.

„Рано в мача бяхме изоставащи в резултата, но още преди съперникът да остане в намален състав, аз виждах, че сме по-добрият отбор и бях спокоен. На полувремето казах на футболистите просто да бъдем търпеливи и да няма припряност в действията ни. Въпросът е само да върнем един гол и всичко ще се нареди, както и стана. Казах им, че ние сме по-класният отбор и да имаме търпение. На първо място благодаря на момчетата, че повярваха в успеха. Благодаря им за отговорното отношение във всеки от предишните двубои. Благодаря на кмета на Община Ихтиман Калоян Илиев и на заместник кмета – Тони Кацаров, за всичко, което правят за отбора. Без тях това нямаше как да се случи. Благодаря и на моето семейство, че винаги ме подкрепят, търпят и са до мен“.

