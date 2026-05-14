Кметът на Ихтиман: Честита историческа победа на всички съграждани

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига.

Кметът на Община Ихтиман Калоян Илиев отправи поздравления, цитиран от клубния сайт.

„Заедно за успеха на Ихтиман! Поздравления за общинското ръководство, играчите на ФК Ботев и за треньора Валери Свиленов, които доказаха, че с общи усилия и подкрепа спортът в нашия град побеждава. За първи път в своята история ФК Ботев спечели купата на Аматьорската лига. Честита историческа победа на всички съграждани“.

