Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига. Стана интригуващ и напрегнат двубой. Футболистите на Марица го започнаха по-добре. Предимството им материализира Христо Стоянов с гола си в 13-ата минута. От Ботев реагираха мигновено. Борислав Балджийски не успя обаче да изравни. Повратна точка в двубоя се оказа 36-ата минута, когато голмайстора Христо Стоянов хвана съперник в гръб и го ритна. Съдията го отстрани с червен картон. После ихтиманския тим натисна, но до почивката не успя да заличи пасива. Направи го Димитър Панталеев в 73-ата минута. В 77-ата Стефан Велев реализира обрата – 2:1. Мартин Денев и Балджийски направиха победата изразителна с попаденията си в 85-а и 88-ата минута.