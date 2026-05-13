Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Ихтиман)
  3. Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига

Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига

  • 13 май 2026 | 20:01
  • 241
  • 0
Ботев (Ихтиман) спечели купата на Аматьорската лига

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) победи Марица (Милево) с 4:1 във финала на турнира за купата на Аматьорската лига. Стана интригуващ и напрегнат двубой. Футболистите на Марица го започнаха по-добре. Предимството им материализира Христо Стоянов с гола си в 13-ата минута. От Ботев реагираха мигновено. Борислав Балджийски не успя обаче да изравни. Повратна точка в двубоя се оказа 36-ата минута, когато голмайстора Христо Стоянов хвана съперник в гръб и го ритна. Съдията го отстрани с червен картон. После ихтиманския тим натисна, но до почивката не успя да заличи пасива. Направи го Димитър Панталеев в 73-ата минута. В 77-ата Стефан Велев реализира обрата – 2:1. Мартин Денев и Балджийски направиха победата изразителна с попаденията си в 85-а и 88-ата минута.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател на Монтана пропуска регионалното дерби с Ботев (Враца)

Нападател на Монтана пропуска регионалното дерби с Ботев (Враца)

  • 13 май 2026 | 19:22
  • 277
  • 0
11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 15422
  • 24
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53896
  • 296
Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари

  • 13 май 2026 | 17:50
  • 1273
  • 1
Петков: Ранният гол обърка хода на мача

Петков: Ранният гол обърка хода на мача

  • 13 май 2026 | 17:26
  • 651
  • 0
Ясен Петров: Всичко е в наши ръце

Ясен Петров: Всичко е в наши ръце

  • 13 май 2026 | 17:19
  • 939
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

11-те на Лудогорец и Левски - осем промени при "сините"

  • 13 май 2026 | 19:12
  • 15422
  • 24
ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

ЦСКА и ЦСКА 1948 се "самоубиха" в полза на Лудогорец, гостите с фрапантни пропуски в края

  • 13 май 2026 | 19:41
  • 53896
  • 296
Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

Ето къде продължава кариерата си световният вицешампион Дамян Колев

  • 13 май 2026 | 19:11
  • 5869
  • 2
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 32128
  • 125
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 21848
  • 51
Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

Гледайте на живо Григор Димитров срещу Мартин Дам в Бордо

  • 13 май 2026 | 18:39
  • 8301
  • 6