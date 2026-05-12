  Валери Свиленов: Имаме потенциал за победа

  12 май 2026 | 07:37
На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) ще играе утре с Марица (Милево) финал на турнира за купата на Аматьорската лига.

„Всеки финал е труден. Един мач е, всичко може да се случи. Може да го изиграеш по-добре, но да загубиш. Запознахме се с играта на Марица (Милево). Щом е достигнал до финала, означава, че са добър отбор. Смятам, че имаме потенциал да го победим. Условията и почерка на двата отбора предразполагат към хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.

Пътят на Ботев (Ихтиман) към финала:

Област София – Квалификация – първи кръг

Етрополе (Етрополе) - Ботев (Ихтиман)   1:5

Област София – Квалификация – втори кръг

Ботев (Ихтиман) - Балкан (Ботевград)    4:1

Област София – финал

Сливнишки герой (Сливница) - Ботев (Ихтиман)   1:4

Югозападна България – Междуобластна квалификация

Ботев (Ихтиман) - почива

Югозападна България – Междуобластна квалификация

Банско тийм (Банско) - Ботев (Ихтиман)   0:3

Югозападна България – Финал

В София: Ботев (Ихтиман) - Струмска слава (Радомир)   2:1

Полуфинал на турнира

В Монтана: Ботев (Ихтиман) - Бдин (Видин)   2:1

