Валери Свиленов: Имаме потенциал за победа

На стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик, Ботев (Ихтиман) ще играе утре с Марица (Милево) финал на турнира за купата на Аматьорската лига.
„Всеки финал е труден. Един мач е, всичко може да се случи. Може да го изиграеш по-добре, но да загубиш. Запознахме се с играта на Марица (Милево). Щом е достигнал до финала, означава, че са добър отбор. Смятам, че имаме потенциал да го победим. Условията и почерка на двата отбора предразполагат към хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Валери Свиленов, треньор на Ботев.
Пътят на Ботев (Ихтиман) към финала:
Област София – Квалификация – първи кръг
Етрополе (Етрополе) - Ботев (Ихтиман) 1:5
Област София – Квалификация – втори кръг
Ботев (Ихтиман) - Балкан (Ботевград) 4:1
Област София – финал
Сливнишки герой (Сливница) - Ботев (Ихтиман) 1:4
Югозападна България – Междуобластна квалификация
Ботев (Ихтиман) - почива
Югозападна България – Междуобластна квалификация
Банско тийм (Банско) - Ботев (Ихтиман) 0:3
Югозападна България – Финал
В София: Ботев (Ихтиман) - Струмска слава (Радомир) 2:1
Полуфинал на турнира
В Монтана: Ботев (Ихтиман) - Бдин (Видин) 2:1