Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

Остава по-малко от месец до благотворителния турнир в памет на Тоско Бозаджийски, съобщиха от Сдружение ПФК Ботев.

"На 13.06.2026 г. отново ще се съберем заедно, за да почетем човек, който живееше за „жълто-черната“ идея и остави следа, която времето няма да изтрие.

Спортен център „Инбет“

13 юни 2026 г. (събота)

Записването на отборите продължава във фен магазина на стадион „Христо Ботев“, а крайният срок е 10.06.2026 г.

Такса за участие: 50 евро на отбор

Специалните тениски, посветени на Тоско, вече са налични във фен магазина на стадиона!

Всички приходи от тениските и турнира ще бъдат дарени за изграждането на паметника на Георги Славков – Бенкса.

Има хора, които не се забравят.

Тоско е един от тях.

Нека отново бъдем заедно. Така, както той би искал", гласи още съобщението на феновете.