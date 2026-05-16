Фенове на Ботев организират турнир в памет на Тоско Бозаджийски

Остава по-малко от месец до благотворителния турнир в памет на Тоско Бозаджийски, съобщиха от Сдружение ПФК Ботев.
"На 13.06.2026 г. отново ще се съберем заедно, за да почетем човек, който живееше за „жълто-черната“ идея и остави следа, която времето няма да изтрие.
Спортен център „Инбет“
13 юни 2026 г. (събота)
Записването на отборите продължава във фен магазина на стадион „Христо Ботев“, а крайният срок е 10.06.2026 г.
Такса за участие: 50 евро на отбор
Специалните тениски, посветени на Тоско, вече са налични във фен магазина на стадиона!
Всички приходи от тениските и турнира ще бъдат дарени за изграждането на паметника на Георги Славков – Бенкса.
Има хора, които не се забравят.
Тоско е един от тях.
Нека отново бъдем заедно. Така, както той би искал", гласи още съобщението на феновете.