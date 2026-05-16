Никола Илиев: Готов съм да покажа на какво съм способен

Халфът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев говори след победата на своя тим над Черно море. “Канарчетата” разбиха своя опонент с 5:0, а Илиев вкара едно от попаденията.

“След всички вкарани голове наистина се забавлявахме. Трудно е след негативни резултати да се върнеш така силно. Днес всеки даде максимума, благодарим на феновете, те значат много за нас.

Според мен, когато нямаш напрежение и играеш, за да се забавляваш, всеки показва най-доброто от себе си.

Това е отговорност. Аз съм готов на 100% да покажа на какво съм способен. Знам, че имам качества, трябва само да ги покажа.

Ще влечем със самочувствие, всеки ще даде всичко от себе си, за да можем да спечелим дербито”, заяви Илиев.