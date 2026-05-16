  Балтанов: Тошко е нашата фантазия, отдавам трите поредни загуби и на неговата липса

  • 16 май 2026 | 21:11
Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов похвали футболистите си за гръмката победа с 5:0 над Черно море, която дава самочувствие на неговия отбор след трите поредни поражения и преди предстоящото градско дерби с Локомотив.

“С оглед на резултата, играта и настроението, след тези три загуби имаше напрежение. Радвам се, че отговорихме по този начин. Да победиш Черно море 5:0 не е лесно. Радвам се за Коки, че отбеляза, защото той има нужда от повече увереност.

Първите 15 минути не бяха добре за нас, Черно море ни създаде проблеми. След почивката се оправихме. След втория и третия гол трупахме самочувствие.

Тошко липсва със сигурност. Тези три загуби ги отдавам и на това. Той е нашата фантазия. Но днес момчетата се справиха добре.

Хубава победа, зарадвахме се, два почивни дни, има уфория, но следващата седмица ще се подготвим по най-добрия начин. Целта е да победим Локомотив и да зарадваме нашите фенове", каза Балтанов след успеха.

Черноморец (Балчик) с очаквана победа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Категоричен успех за Черноломец

Димитров: Ние всеки мач излизаме за победа

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

