Майкъла с много остри думи за Янев

Бившият футболист и изпълнителен директор в ЦСКА Георги Илиев – Майкъла се изказа много критично към Христо Янев и подхода на тима към вечното дерби и плейофите в първенството. Въпреки това той е уверен, че армейците ще триумфират с купата на България. Ето какво каза бизнесменът пред "Тема Спорт":

Г-н Илиев, в какво настроение сте след загубата от Левски и преди финала за купата с Локо Пловдив?

– Напрегнат съм, предстои финал с Локо Пловдив, това било адски тежък мач, всички мислели за него и се притеснявали. Страшният съперник! Ние с 40 милиона бюджет, те с три. Как да съм?! Левски ни утрепаха от бой, защото сме мислили за Локо Пловдив. Майко мила! Този треньор след всеки мач има някакви извинения, които звучат все по-нелепо. Нямам думи…

Как ще коментирате факта, че Янев отказа да се яви на традиционната пресконференция преди финала, която организира ПФЛ?

– Явно го е страх, че пак ще каже някоя глупост. Хората вече започнаха да му се смеят. Като това, което каза за тежката програма. Ама нали това е смисълът на ЦСКА и Левски!? Да играят здрави мачове, да показват, че са по-добри. Затова и уж имат по-качествени футболисти от останалите, по-добри треньори… Да не е открил Америка Ицо Янев? Така е от 50 години, винаги в ЦСКА е тежка програмата. Ние играехме сряда-събота не срещу Локо Пловдив, а срещу Нотингам и Ливърпул в КЕШ. Какво значи тежки мачове? Нали имаме 30 футболисти, втори, трети отбор, най-добрите условия за възстановяване. Кое е тежко? Тежко ни е да слушаме глупостите, които ни се говорят. Но вече и феновете започнаха да разбират, че нещата не може да продължават така. Той ходи преди мач, след мач, поздравява ги, целува ги, вика камерите да го снимат. Но не става само с подмазване, трябва покритие и на терена. Ще дойде време и на феновете ще им писне. Не може Боримиров да излиза и да казва, че когато ни хванат, тогава ни бият. Имаме си ръководство, да го мислят. Защото някои казват, че който критикува, искал да се върне в клуба на работа. Няма да се връща никой, там си има собственик и той си определя екипа, с който ще работи. Но хората имат право на мнение, когато нещо не им харесва.

Какви са очакванията ви за предстоящия мач с Локо Пловдив?

– Минимум с два гола ще ги бием. Аз съм дал 3:1 за ЦСКА. Но това не е мач, който трябва да ни притеснява. Какъв е Локо Пловдив с над десет пъти по-малък бюджет? Да, истина е, че имат много сериозен треньор, но е падение да се страхуваме от тях. Ако Янев иска да победим спокойно, не трябва да има българин титуляр. Имат много желание момчетата, но не им достига ниво. Видя се и срещу Левски. Два гола ни вкараха през Теодор Иванов. Ако излезем в оптимален състав, ще спечелим без проблем. До мен ще седи човекът, който изгражда стадиона на Локо Пловдив – Христо Томов (б.а. – баща на вратаря на Черно море Кристиан Томов). Възпитан, интелигентен човек. Разбрали сме се, че който загуби, трябва да води другия на вечеря. А вечерята е тежка, към хиляда евро. Но аз съм много сигурен, че ще вечерям и няма да плащам.

Очаквате ли Янев да остане на поста, ако ЦСКА спечели купата?

– Янев разчита точно на това, за да каже, че си е свършил работата и е класирал отбора за Европа. С тази купа ще опитат да замажат очите на всички. Тя за мен не е купа, аз винаги съм я наричал купичка. Поне съм спокоен, че ще купим добри футболисти през лятото. Там е Томанов, много сериозен човек, професионалист. Но ни трябват поне двама-трима, които да правят разликата. Не ни трябват десет като повечето сега, а трима, които наистина да ни поведат към титлата.