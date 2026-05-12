Тотнъм изпусна Лийдс, "шпорите" само с две точки над чертата

Тотнъм и Лийдс затвориха 36-ия кръг на Премиър лийг след равенство 1:1 в Лондон. Така "шпорите" останаха само с две точки над опасната зона, където се намира Уест Хам. По този начин двата лондонски тима остават единсвените два тима, които ще се борят за оцеляването си в английския елит до края на шампионата, от който остават още два кръга. Уулвърхамптън и Бърнли вече бяха изпаднали, докато третият тим над чертата с опасение за елитния си статут Нотингам Форест си гарантира оцеляването през изминалия уикенд, след като взе равен при домакинството на Нюкасъл, а Уест Хам очаквано отстъпи с 0:1 от Арсенал.

Лийдс от своя страна не бе застрашен от изпадане преди началото на срещата, като вече има и 8 пункта над чертата, а при определени обстоятелства заради многото грешки над тимовете над себе си йоркширци имат математическата възможност да се изкачат в топ 10 в първия си сезон обратно при най-добрите на Острова.