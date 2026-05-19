  Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

  • 19 май 2026 | 03:45
Микел Артета говори след победата с минималното 1:0 на своя Арсенал срещу новака Бърнли, която може да направи още днес тима му шампион при евентуална грешка на преследвача Манчестър Сити. Дори при успех на “гражданите” обаче лондончани държат всичко в свои ръце и успех в последния кръг ще им донесе първа титла от Премиър лийг след 22-годишна пауза.

“Много съм доволен от играта и резултата. През първото полувреме мисля, че направихме едно от най-добрите си представяния този сезон. Резултатът трябваше да е по-голям, но не го получихме и показахме това, което показвахме през целия сезон: когато трябва да се защитаваме и да довършваме мача, можем да го направим ефективно. Нямахме късмет да не вкараме втори или трети гол. Бяхме срещу силен противник. Вижте тяхната решителност днес, опитват се да постигнат нещо в играта. Това първенство е много трудно.

Свършихме си работата, дадохме най-доброто от себе си. Трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи утре, а след това ще е време да се подготвим за мача срещу Палас. Бърнли игра така миналата седмица срещу Астън Вила, така че знаехме, че ще бъде така. Трябваше да поддържаме високите стандарти, които имахме през целия сезон, и трябваше да спечелим още един мач”, каза Артета.

