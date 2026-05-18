Де Дзерби: Искам футболистите ми да играят смело и уверено на "Стамфорд Бридж" и да спечелят трите точки

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби говори преди утрешното гостуване на своя отбор на "Стамфорд Бридж" срещу Челси. "Шпорите" имат нужда само от една точка в оставащите си два мача, за да си гарантират спасението, тъй като имат много голямо предимство пред Уест Хам по отношението на головата разлика. Де Дзерби обаче иска отборът му да играе не за точка, а за три на "Стамфорд Бридж".

"Викарио е на разположение, но ще реша утре дали ще играе. Соланке все още не е достатъчно добре. Все още усеща нещо и не искам да поемам риск за този мач. Надявам се, че в неделя може да вземе участие е една част от двубоя.

Джеймс Мадисън не можеше да тренира в началото на седмицата заради малък проблем. Но вчера и днес се справи много добре. Той е специален футболист. В момента не е готов да играе 90 минути. Искам да говоря с него утре сутринта и да вземем най-доброто решение, което можем.

Футболистите ми трябва да са готови да изиграят добър мач на "Стамфорд Бридж", да играят с кураж и гордост, да работя здраво на терена и да се опитат да вземат трите точки. Трябва да поддържаме баланса. На "Стамфорд Бридж" е много трудно. Те играха преди три дни и се представиха много добре. Може би не заслужаваха да загубят. Познавам доста от играчите им. Стилът е ясен. Ще бъде тежък мач за нас.

Трябва да играем с увереност, защото в последните четири мача взехме осем точки. Ако анализираме представянето ни, можехме да вземем дори повече точки. От това трябва да черпим увереност. Не можем да забравим каква беше ситуацията преди месец. Все още не сме в безопасност. Всяка точка е трудна, всеки отбор е труден за побеждаване. Трябва да покажем качествата и правилния дух. Искам да видя смелост на терена и да се опитаме да спечелим мача.

Работата ни не е свършена. Трябва да вземем още една точка, за да се спасим, а за да вземеш точка в Премиър лийг, трябва да се бориш и да играеш много добре", заяви Де Дзерби по време на днешната си пресконференция.

Запитан дали Кристиан Ромеро ще остане в клуба и през следващия сезон, италианецът заяви: "Това е добър въпрос, но е зададен в грешен момент. Първо, сега фокусът е върху Челси. Вторият момент е, че Ромеро е страхотен играч.

Най-важното е поведението и доколко играчът иска да остане в този клуб. Трябва да вземем решение след този сезон, след мача с Евертън.“