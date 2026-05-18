Александър Георгиев: Контролирахме срещата, мотивацията не се коментира в такива двубои

  • 18 май 2026 | 22:09
  • 257
  • 1

Александър Георгиев коментира победата на неговия Локомотив (София) в малкото столично дерби на стадиона в квартал "Надежда" срещу тима на Славия. "Железничарите" се наложиха с 2:0 и си гарантираха финиширане над славистите в крайното класиране на плейофа, определящ изпадащите. Нито Локомотив, нито Славия обаче са застрашени от потапяне във Втора лига.

Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция

"В този мач няма нужда от много мотивация. Това казах и на момчетата - мач за историята и мач за чест, който просто Локомотив трябва да излезе и да спечели. Те го направиха, играха изключително сърцато, изпълнихме като цяло тактическия план в мача. Радвам се и за момчетата, които получиха шанс. Виктор Величков отново влезе, знаете - това е внук на легендарния наш нападател Бойчо Величков. Дай боже да продължи по същия начин! Емо Геров отново влезе, Мишо Захариев, и като цяло целия отбор се представи на доста високо ниво. Мисля, че заслужавахме - можехме да вкараме и още, но заслужена победа за нас.

За мен това е пътят. Наистина, когато има талантливи момчета, трябва да им се дава път. Те трябва да си го заслужат, естествено и мисля, че този път, както и предишният си показват, че имат качества. А пък и в такъв мач - дерби, да влезеш е изключителна тръпка за тях, така че и за това съм изключително доволен и се надявам да продължи тази линия.

Всеки един от мачовете - аз казах и първоначално, когато дойдох за последните шест мача, ще се играе за победа. Отиваме там, както подходихме при всичките двубои. Да, имаме изключително големи проблеми като контузии. И преди този мач, виждате, че защитата беше прекроена - двамата централни защитници, единият с червен картон, другият на последната тренировка получи неразположение (леко разстежение). Така че, ще отидем отново там, ще окомплектоваме най-доброто и ще отидем за победа.

Мога да кажа, че Локомотив (София) винаги трябва да играе за победа. Това не е клише. Това, че е в долната осмица, не ни дава право да се отпускаме. Само трябва да продължаваме тази линия и да отидем във Варна, за да търсим отново победата", каза Георгиев.

