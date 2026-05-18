  1. Sportal.bg
  2. Лийдс
  3. Въпреки контузията - Груев с награда и огромно признание още в първия си сезон в Премиър лийг!

  • 18 май 2026 | 23:33
Българският халф Илия Груев, който стана първият роден състезател в Премиър лийг от над десетилетие, играейки този сезон в отбора на Лийдс, получи приза “Любимец на общността” на Асоциацията на професионалните футболисти. Това е огромно постижение за Груев, тъй като той пострада от контузия, която го извади от строя около месец преди края на сезона в елита на Острова и не успя да играе полуфинала срещу Челси от ФА Къп. Въпреки това Лийдс оцеля в Премиър лийг и всички в България стискат палци играчът да се възстанови за следващия сезон на Острова, когато да стигне до нови награди, постижения и рекорди.

„За мен е голяма чест да получа наградата „Шампион на общността“ от Асоциацията на професионалните футболисти. Когато се присъединих към Лийдс, бързо осъзнах, че този клуб е семейство, дълбоко вкоренено в една страстна общност. Срещата с толкова много прекрасни хора в града беше изключително възнаграждаваща. Като играчи, ние сме в привилегирована позиция и е наша отговорност да се отплатим на тези, които ни подкрепят във всичко.

Тази награда може да е с моето име, но тя наистина принадлежи на моите хора в интеграционната общност, доброволците и всички, които работят неуморно, за да направят Лийдс по-добро място.

Благодаря на PFA, клуба и най-важното - на хората от Лийдс, че ме посрещаха с отворени обятия. Продължаваме да вървим заедно“, написа Груев в профила си в Instagram по повод наградата.

