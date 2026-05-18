Орела: Насила хубост не става!

Атанас Атанасов говори след последния домакински мач на Монтана в efbet Лига, който завърши с поражение с 0:2 за северозападния тим от Спартак (Варна). Монтанчани официално бяха изпаднали от елита още преди старта на днешния двубой.

"Коментарът ми е, че насила хубост не става. Далече е нивото. В крайна сметка и мотивацията е, желанието е на всеки някъде другаде. Така че - съвсем нормална картина. Получихме за кой ли път нелеп гол. Въобще игрово не стояхме, както последните мачове. Промените до голяма степен наклониха везните, но такава е ситуацията.



Мога да кажа, че нямаше преса. Ние постоянно имахме свободен човек. До голяма степен се искат качества. Не искам да обвинявам никого, това са млади момчета.



При всички положения ние трябва да вдигнем мотивацията. Аз това им казвам в съблекалнята - те са професионалисти и трябва да играят до последния ден", каза Атанасов.

Снимки: Startphoto