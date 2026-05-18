Урибе: Отиваме за победа във Враца, дано има феърплей при другите

  • 18 май 2026 | 22:24
Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след поражението с 0:1 срещу Септември (София). Той заяви, че отборът му излиза срещу Ботев (Враца) в следващия кръг за победа и се надява на феърплей в другите срещи.

Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

"Много равностоен мач. Заради едно статично положение те вкараха гол, на нас ни е трудно да реализираме. Мисля, че двубоят беше много равностоен, но една грешка при корнер ни костваше мача. Нашата цел е да отидем във Враца и да спечелим мача. И да има феърплей между другите отбори.

Грозни сцени в Стара Загора, удариха съдията с бутилка в главата (видео)
Грозни сцени в Стара Загора, удариха съдията с бутилка в главата (видео)

Дали очаквам феърплей? Не знам, аз трябва да мисля за нашия отбор - за Берое, да спечелим мача. Локомотив играе феърплей, играхме вече с тях. Трябва да гледаме нашата работа, свързана с терена, за лиценза гледат други хора. За съжаление днес не можахме да подарим точки на нашите фенове", каза испанският специалист.

Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

  • 18 май 2026 | 21:20
  • 13761
  • 25
Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)
  • 18 май 2026 | 21:26

Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 21:26
  • 20622
  • 84
Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция
  • 18 май 2026 | 21:24

Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция

  • 18 май 2026 | 21:24
  • 9710
  • 37
Сектор "Г" обяви дрескод за финала

Сектор "Г" обяви дрескод за финала

  • 18 май 2026 | 17:54
  • 7750
  • 17
ЦСКА спечели Купата на БФС при набор 2012

ЦСКА спечели Купата на БФС при набор 2012

  • 18 май 2026 | 16:57
  • 1462
  • 0
Обявиха съдията за Локо (Пд) - ЦСКА

Обявиха съдията за Локо (Пд) - ЦСКА

  • 18 май 2026 | 16:53
  • 4707
  • 10
Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

Добруджа изпадна след провал срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 21:26
  • 20622
  • 84
Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

Берое го загази сериозно, ексцесии в Стара Загора след поражението от Септември

  • 18 май 2026 | 21:25
  • 21022
  • 41
Арсенал 0:0 Бърнли, греда на Тросар

Арсенал 0:0 Бърнли, греда на Тросар

  • 18 май 2026 | 20:56
  • 5529
  • 13
Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

Спартак (Вн) би на "Огоста" и остана в "играта"

  • 18 май 2026 | 21:20
  • 13761
  • 25
Грозни сцени в Стара Загора, удариха съдията с бутилка в главата (видео)

Грозни сцени в Стара Загора, удариха съдията с бутилка в главата (видео)

  • 18 май 2026 | 22:01
  • 4086
  • 3
Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция

Локомотив (София) се справи със Славия! Спас Делев с поредна асистенция

  • 18 май 2026 | 21:24
  • 9710
  • 37