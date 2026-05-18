Урибе: Отиваме за победа във Враца, дано има феърплей при другите

Старши треньорът на Берое Хосу Урибе говори след поражението с 0:1 срещу Септември (София). Той заяви, че отборът му излиза срещу Ботев (Враца) в следващия кръг за победа и се надява на феърплей в другите срещи.

"Много равностоен мач. Заради едно статично положение те вкараха гол, на нас ни е трудно да реализираме. Мисля, че двубоят беше много равностоен, но една грешка при корнер ни костваше мача. Нашата цел е да отидем във Враца и да спечелим мача. И да има феърплей между другите отбори.

Дали очаквам феърплей? Не знам, аз трябва да мисля за нашия отбор - за Берое, да спечелим мача. Локомотив играе феърплей, играхме вече с тях. Трябва да гледаме нашата работа, свързана с терена, за лиценза гледат други хора. За съжаление днес не можахме да подарим точки на нашите фенове", каза испанският специалист.