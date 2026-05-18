ЦСКА показа защо ще спечели Купата на България

ЦСКА изкара любопитна статистика два дни преди финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив (Пловдив). Тя сочи, че през новия век този трофей се печели от “червените” през пет години, които по правило завършват или на 1, или на 6.

Последните четири купи са отишли в музея на клуба през 2006-а, 2011-а, 2016-а и 2021 година. Ако традицията бъде спазена, то следващият трофей трябва да дойде през 2026 година.

“Да спазим традицията! В сряда всички заедно, напред към Купата!”, надъхват “червените” своите фенове.