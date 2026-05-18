Достанич: Играем с 10-12 човека цял сезон, имаме достатъчно проблеми и не коментирам празния сектор

  • 18 май 2026 | 22:15
Наставникът на Славия Ратко Достанич отказа да коментира феновете на "белите", които оставиха сектора за гости празен при поражението с 0:2 от Локомотив (София) в "Надежда".

“Влязохме добре в мача. Първото полувреме имахме положения, контролирахме мача. Бяхме по-добри през първото полувреме. Вкараха гол с едно положение. Със смяната на Минчев нещата станаха сложни. Имахме сили, футболистите дадоха всичко от себе си. Имаме 10-12 футболисти, които през сезона дадоха всичко от себе си, други им помагаха.

Имаме 10-12 футболисти, които играха целия сезон по 90 минути. Професионалисти са. Минчев игра до контузията. На момента това са ни възможностите.

Имаме достатъчно проблеми и не искам да коментирам празния сектор. Всеки фен има право на мнение, разбирам ги и не мога да коментирам", завърши Достанич.

