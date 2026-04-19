Лил и Ница врътнаха постно реми

Отборите на Лил и Ница не се победиха в мача помежду си от 30-ия кръг на Лига 1. Срещата завърши при резултат 0:0, като двата отбора разочароваха с играта си и отправиха едва три точни удара в мача - два за домакините и един за гостите.

Ница можеше да поведе в 12-тата минута, но гол на Ели Уахи бе отменен заради засада.

В 53-тата минута пък изстрел на Шансел Мбемба се отби от лявата греда.

Най-спорният момент в мача бе в 69-ата минута, когато бе отсъдена дузпа за Лил за нарушение на Антоан Менди срещу Ромен Перо, а преди това имаше изблъскване в гръб и срещу Бенжамен Андре от Абдулай Джума Ба. След разглеждане с ВАР обаче реферът промени решението си и отмени отсъдената дузпа.

В крайна сметка срещата завърши без голове и без победител. Така Лил излезе на 3-тото място в класирането с 53 точки. Ница пък е точно над чертата на 15-ата позиция с 28 точки.

Снимки: Imago