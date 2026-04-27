Лил се върна към победите и се изравни с Лион

Лил се наложи с 1:0 като гост на ФК Париж в мач от 31-вия кръг на френската Лига 1 и се утвърди на четвъртото място в класирането с 57 точки, колкото има и третият Лион.
Новаците в елита са на 12-а позиция с 38 точки. Те вече си гарантираха и оцеляването в първото ниво на френския футбол, тъй като три кръга преди края на кампанията имат аванс от 13 точки спрямо тройката на дъното.
Точно изпълнение от дузпата на белгийския младежки национал Матиас Фернандес-Пардо в 26-ата минута донесе успеха за гостите. Илан Кебал пропусна дузпа за парижани в 74-ата минута, а домакините приключиха двубоя с човек по-малко заради втория жълт и съответно червен картон на Пиер Леес-Мелу в 85-ата минута.