Обявиха номинациите за играч и треньор на сезона в Лига 1

Трима футболисти на Пари Сен Жермен са сред кандидатите за приза за най-добър играч на сезона във френската Лига 1. Националният съюз на професионалните футболисти във Франция (UNFP) разкри имената на номинираните в категориите за играч и треньор на годината.
За отличието при футболистите ще се борят Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Витиня от ПСЖ, заедно с Мейсън Грийнууд от Марсилия и Флориан Товен от Ланс.
В категорията за най-добър треньор на сезона претендентите са Луис Енрике (ПСЖ), Пауло Фонсека (Лион), Брюно Женезио (Лил), Оливие Панталони (Лориан) и Пиер Саж (Ланс).
Начело в класирането на Лига 1 след 31-вия кръг е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63 и Лион и Лил с по 57.
