Обявиха номинациите за играч и треньор на сезона в Лига 1

Трима футболисти на Пари Сен Жермен са сред кандидатите за приза за най-добър играч на сезона във френската Лига 1. Националният съюз на професионалните футболисти във Франция (UNFP) разкри имената на номинираните в категориите за играч и треньор на годината.

За отличието при футболистите ще се борят Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Витиня от ПСЖ, заедно с Мейсън Грийнууд от Марсилия и Флориан Товен от Ланс.

Chaque week-end, ils transforment le jeu en spectacle et le ballon en magie 🎩🪄



Voici les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1 :



O. DEMBÉLÉ

M. GREENWOOD

N. MENDES

F. THAUVIN

VITINHA#TropheesUNFP pic.twitter.com/oZdhfAVlI1 — UNFP (@UNFP) April 30, 2026

В категорията за най-добър треньор на сезона претендентите са Луис Енрике (ПСЖ), Пауло Фонсека (Лион), Брюно Женезио (Лил), Оливие Панталони (Лориан) и Пиер Саж (Ланс).

Начело в класирането на Лига 1 след 31-вия кръг е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63 и Лион и Лил с по 57.

Снимки: Gettyimages