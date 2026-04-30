Обявиха номинациите за играч и треньор на сезона в Лига 1

Трима футболисти на Пари Сен Жермен са сред кандидатите за приза за най-добър играч на сезона във френската Лига 1. Националният съюз на професионалните футболисти във Франция (UNFP) разкри имената на номинираните в категориите за играч и треньор на годината.

За отличието при футболистите ще се борят Усман Дембеле, Нуно Мендеш и Витиня от ПСЖ, заедно с Мейсън Грийнууд от Марсилия и Флориан Товен от Ланс.

В категорията за най-добър треньор на сезона претендентите са Луис Енрике (ПСЖ), Пауло Фонсека (Лион), Брюно Женезио (Лил), Оливие Панталони (Лориан) и Пиер Саж (Ланс).

Начело в класирането на Лига 1 след 31-вия кръг е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63 и Лион и Лил с по 57.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

  • 30 апр 2026 | 20:28
  • 4019
  • 5
Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

  • 30 апр 2026 | 20:02
  • 625
  • 0
Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

  • 30 апр 2026 | 19:25
  • 6068
  • 1
УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

  • 30 апр 2026 | 18:50
  • 1375
  • 1
Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 18:31
  • 1685
  • 0
Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

  • 30 апр 2026 | 18:23
  • 1348
  • 1
Виж всички

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

  • 30 апр 2026 | 20:50
  • 29847
  • 141
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
  • 11750
  • 5
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
  • 4660
  • 11
Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

  • 30 апр 2026 | 23:57
  • 3870
  • 2
Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

  • 30 апр 2026 | 21:04
  • 6186
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 24335
  • 68