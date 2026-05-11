Тулуза спря победната серия на Лион

Тулуза победи Лион с 2:1 в домакинството си от 33-тия кръг на Лига 1 и нанесе доста неприятен удар по амбициите на "хлапетата". Така бе спряна серията от 4 поредни победи на гостите, но по-лошата новина за тях е, че това поражение ги извади от топ 3 и местата гарантиращи директно участие в Шампионската лига.

Тулуза поведе още в 10-ата минута с гол на Даян Метали, който бе изведен в наказателното поле и показа хладнокръвие, за да порази вратата от труден ъгъл.

Лион успя да се върне в мача в 71-вата минута, когато Ендрик центрира от корнер, а Корентен Толисо с глава порази вратата за 1:1.

В 78-ата минута обаче Тулуза нанесе втори удар. Уорън Каманци прати топката във вратата, засичайки подаване на Сантиаго Идалго.

Домакините обаче трябваше да бранят преднината си в заключителните минути с човек по-малко на терена, тъй като в 79-ата минута Арън Дьонум получи втори жълт и червен картон за задържане.

Междувременно Лил се възползва от грешката на Лион и се изкачи до 3-тата позиция в таблицата след минимален успех с 1:0 в гостуването си на Монако. "Песовете" имаха голям късмет в този мач, тъй като стигнаха до трите точки след автогол на Денис Закария в 72-рата минута.

Така Лил вече е 3-ти с 61 точки, пред Лион с 60. Монако падна до 7-ата позиция с 54 точки, а Тулуза е на 10-ото място с 44 точки.

Снимки: Imago