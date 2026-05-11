Лил се насочва към Тиаго Мота

Лил се очаква да се раздели с Бруно Женесио в края на сезона и президентът на клуба вече е започнал търсенето на нов треньор. Преди гостуването на Монако Женесио заяви: "Клубът не е показал, че възнамерява да ми предложи нов договор. Ще видим в края на сезона".

Според "Фут Меркато" Лил се е насочил към Тиаго Мота като най-желан заместник на настоящия треньор. Той не е работил, след като бе уволнен от Ювентус миналата година. Друг вариант е Стефан Дюмон, който изведе Троа до промоция в Лига 1. Сред спряганите имена е и Бюрак Йълмъз.

