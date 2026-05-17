Жестока битка за Европа и за оцеляване в последния кръг в Лига 1

Днес Франция затихва в очакване на последния, 34-и кръг от Лига 1. Въпреки че голямата въпросителна около шампиона вече е решена и Пари Сен Жермен (76 точки) триумфира с поредната си титла, а Ланс (67 точки) си осигури престижното второ място, интригата в останалата част от таблицата е по-жива от всякога. Предстоят решителни 90 минути, които ще определят кои отбори ще представят страната в Европа и кой ще трябва да премине през кошмара на баражите за оцеляване.

Битката за най-комерсиалния клубен турнир е в своя апогей. Три отбора – Лил, Лион и Рен – си оспорват двете свободни места за Шампионската лига. Позицията в топ 3 гарантира директно участие в груповата фаза, докато 4-ото място праща отбора на квалификации. В момента Лил е с едни гърди напред на трета позиция с 61 точки, следван плътно от Лион с 60 и Рен с 59. Всяка грешка днес може да се окаже фатална за амбициите на тези клубове.

Ситуацията между 5-о и 7-о място е не по-малко заплетена. Петата позиция дава право на участие в Лига Европа, а шестата – в Лига на конференциите. Рен (59 т.), Марсилия (56 т.) и Монако (54 т.) са в пряк спор за тези квоти. Любопитен детайл е, че и 7-ото място може да се окаже „европейско“, но само при условие, че Ланс спечели финала за Купата на Франция срещу Ница след няколко дни. Едва ли обаче някой отбор би искал да рискува и да остане седми, надявайки се на чужда помощ.

Докато Нант (23 точки) и Мец (16 точки) вече официално се сбогуваха с елита, борбата за избягване на 16-ото място е ожесточена. Този, който завърши там, ще трябва да играе бараж за оставане в Лига 1. В момента в тази опасна зона са Ница (31 т.), Оксер (31 т.) и Льо Авър (32 т.). И трите тима ще хвърлят всички сили, за да завършат кампанията над чертата и да си осигурят спокойствие за следващия сезон.

Програмата за деня предлага истински зрелища. В центъра на вниманието е директният сблъсък между Марсилия и Рен на „Велодром“, който може да реши много в спора за Европа. Лил приема борещия се за оцеляване Оксер, докато Лион е домакин на втория Ланс. Ница ще търси задължителна победа срещу изпадналия Мец, а Льо Авър гостува на Лориен в опит да избяга от баражите. Всички срещи започват по едно и също време, което гарантира емоции до последния съдийски сигнал.