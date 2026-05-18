Арсенал срещу Бърнли: „Топчиите“ в търсене на задължителна победа по пътя към титлата

В понеделник вечер стадион „Емиратс“ ще бъде арена на сблъсък с огромно значение за върха на класирането в английската Премиър лийг. Арсенал, който в момента заема първото място със 79 точки от 36 мача, посреща тима на Бърнли в двубой от 37-ия кръг. За домакините всяка грешка може да бъде фатална в дуела им с Манчестър Сити, докато гостите от Бърнли вече се примириха със съдбата си и ще играят в Чемпиъншип през следващия сезон.

Възпитаниците на Микел Артета влизат в срещата в отлична серия, записвайки четири победи в последните си пет мача във всички турнири. „Топчиите“ демонстрираха стабилност с победи над Уест Хам (1:0) и Фулъм (3:0), като същевременно успяха да отстранят Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Отбраната на лондончани е най-добрата в първенството, допускайки едва 26 гола до момента.

От другата страна, Бърнли преминава през изключително тежък период. Тимът на Майк Джаксън заема 19-а позиция и има само четири победи през цялата кампания. Въпреки че в последния си мач успяха да измъкнат равенство 2:2 срещу Астън Вила, преди това „виненочервените“ натрупаха четири последователни поражения, включително тежки загуби от Нотингам Форест и Лийдс. Освен това новаците нямат шанс за оцеляване и вече броят дните до поредното си завръщане в Чемпиъншип.

Микел Артета бе категоричен в навечерието на мача, че отборът му трябва да се изолира от външния натиск. „Единствената ни грижа е да се подготвим правилно, за да победим Бърнли. Трябва да игнорираме целия шум около титлата и Манчестър Сити“, заяви испанецът. Той допълни, че емоционално играчите са на страхотно място и са готови да се възползват от енергията на феновете.

Статистиката от директните двубои е изцяло в полза на Арсенал. В последните пет срещи между двата тима лондончани са записали четири победи и едно равенство. По-рано през сезона „топчиите“ спечелиха с 2:0 на „Търф Моор“ с голове на Виктор Гьокереш и Деклан Райс. През 2024 г. пък Арсенал разгроми съперника си с 5:0 като гост, като тогава Букайо Сака се разписа на два пъти.

Арсенал ще бъде без контузените защитници Бен Уайт и Юриен Тимбер, както и без халфа Микел Мерино. Въпреки това, Артета разполага с достатъчно широчина, като се очаква в предни позиции да действат Сака, Мартин Йодегор и Леандро Тросар зад нападателя Виктор Гьокереш. За Бърнли големите отсъстващи са Конър Робъртс и Джош Кълън, което допълнително ограничава опциите пред Майк Джаксън.