Брюж прегази преследвача си и гледа към титлата

Брюж е на прага на титлата в белгийското първенство след убедителна победа с 5:0 над основния си съперник Роял Юнион СЖ, като капитанът Ханс Ванакен вкара две попадения и беше в основата на успеха. Разликата между двата тима вече е четири точки, като остават само два мача. Дори вечните оптимисти на „Дуденпарк“ не таят големи надежди за „жълто-сините“, след като лидерът в класирането има 53 точки и може да се окичи с трофея идния четвъртък при гостуването на Мехелен.

В иначе доста оспорвания първи половин час – с няколко полушанса за домакините, нищо не предвещаваше погрома, който се очерта в рамките на финалните 15 минути. Ванакен нанесе първия удар и то какъв – мощен шут с близо 100 км/ч, оказал се неспасяем за вратаря Кел Схерпен, влизайки в горния ляв ъгъл. Хоакин Сейс удвои резултата няколко минути след първия гол с хубава комбинация и последно подаване на Уго Сике. В добавеното време на първото полувреме Ванакен нанесе нокаутиращия удар на гостите с перфектен удар с глава. След почивката срещата просто се доиграваше, а Христос Цолис се разписа за 4:0 в 87-ата минута, след като подаде за първото попадение. Карлуш Форбш оформи крайното 5:0 в добавеното време след ново подаване на Цолис. Може би защото намалиха темпото домакините, имаше няколко възможности за гол и за отбора от Брюксел, но Даниел ван ден Хювел удари напречната греда при най-чистото от тях в средата на частта.

What a statement by 🇧🇪 Club Brugge in the crucial game of the season!



With 4 pts advantage, 2 rounds before the end, 🔵⚫ Club Brugge are now at 96% to win the league 🏆! pic.twitter.com/7Brt3y32vx — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 17, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago