Нажежено до червено под Аязмото

Тимовете на Берое и Септември се изправят един срещу друг в мач от предпоследния кръг на групата на изпадащите на efbet Лига. Срещата в Стара Загора е с начален час 19:30 и ще бъде ръководена от Денислав Сталев.

Мачът е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като може да се окаже решаващ за съдбата им в елита. Към момента домакините са извън опасната зона с 34 точки, но това е само на две от гостите, които са с 32 на мястото за плейоф с тим от Втора лига. Спартак (Варна) и Добруджа пък са с по 31 и 30 по-надолу, така че и те са в битката за спасение.

Берое може да преобърне изцяло насторението си, след като допреди няколко дни бе с отказан лиценз от БФС, но вероятно ще получи условен такъв и ще може да участва в efbet Лига и през следващия сезон, ако се спаси.

В последния кръг пък Берое ще гостува на Ботев (Враца), който играе за честта си, а Септември ще приеме Добруджа, който играе на живот и смърт за оцеляването си.