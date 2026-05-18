Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
Тимовете на Берое и Септември се изправят един срещу друг в мач от предпоследния кръг на групата на изпадащите на efbet Лига. Срещата в Стара Загора е с начален час 19:30 и ще бъде ръководена от Денислав Сталев.

Мачът е от изключителна важност и за двата отбора, тъй като може да се окаже решаващ за съдбата им в елита. Към момента домакините са извън опасната зона с 34 точки, но това е само на две от гостите, които са с 32 на мястото за плейоф с тим от Втора лига. Спартак (Варна) и Добруджа пък са с по 31 и 30 по-надолу, така че и те са в битката за спасение.

Берое може да преобърне изцяло насторението си, след като допреди няколко дни бе с отказан лиценз от БФС, но вероятно ще получи условен такъв и ще може да участва в efbet Лига и през следващия сезон, ако се спаси.

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

В последния кръг пък Берое ще гостува на Ботев (Враца), който играе за честта си, а Септември ще приеме Добруджа, който играе на живот и смърт за оцеляването си.

Христо Стоичков за Дара: Ти си новият голям герой на България!

Нико Петров: Никой треньор срещу Левски не може да разбере бангарангата на Веласкес

Несебър отнесе Спартак (Пловдив) и вдигна купата

Родопа надви дубъла на Локо (Пловдив)

Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

Волов Шумен 2007 с поредна победа

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

