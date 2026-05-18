Христо Янев отказа среща с медиите преди финала за Купата на България

Българската професионална футболна лига отправи покани към старши треньорите на ПФК Локомотив Пловдив и ПФК ЦСКА относно участие в традиционната пресконференция преди финала за Sesame Купа на България, който ще се проведе на 20 май (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК Локомотив Пловдив Душан Косич прие поканата за участие и ще говори пред медиите на 19 май (вторник) от 16:00 часа в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".

Старши треньорът на ПФК ЦСКА София Христо Янев отказа участие в пресконференция преди мача.

До залата ще бъдат допускани само представители на медиите.

