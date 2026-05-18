Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Тимовете на Добруджа и Ботев (Враца) излизат един срещу друг в мач от предпоследния кръг на групата на изпадащите на efbet Лига. Срещата в Добрич започва в 19:30 и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

Двубоят е много важен за домакините, които няма как да правят повече грешки, ако искат да запазят мястото си елита на родния футбол. Играчите на Ясен Петров са предпоследни с 30 точки и са на четири от спасението и на две от мястото за бараж с тим от Втора лига, където в момента е отборът на Септември.

Ботев (Враца) е властелинът на Северозапада, а за Монтана надеждата приключи
Ботев (Враца) от своя страна доиграва сезона съвсем спокоен, като е лидер в групата с 47 точки и отдавна. Врачани имат три точки аванс пред следващия Локомотив (София) и ако победи днес, ще си подпечата първото място.

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата
Двата тима играха на три пъти помежду си в рамките на сезона до момента. В първия мач от редовния сезон врачани победиха с 2:0 като гост, а след това в Северозапада срещата завърши 0:0. Тимовете се срещнаха и във втория кръг за Купата на България, когато след 0:0 в редонвото време и продълженията Ботев победи след дузпи.

Христо Стоичков за Дара: Ти си новият голям герой на България!

Нико Петров: Никой треньор срещу Левски не може да разбере бангарангата на Веласкес

Несебър отнесе Спартак (Пловдив) и вдигна купата

Родопа надви дубъла на Локо (Пловдив)

Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

Волов Шумен 2007 с поредна победа

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Нажежено до червено под Аязмото

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

