Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Тимовете на Добруджа и Ботев (Враца) излизат един срещу друг в мач от предпоследния кръг на групата на изпадащите на efbet Лига. Срещата в Добрич започва в 19:30 и ще бъде ръководена от Волен Чинков.

Двубоят е много важен за домакините, които няма как да правят повече грешки, ако искат да запазят мястото си елита на родния футбол. Играчите на Ясен Петров са предпоследни с 30 точки и са на четири от спасението и на две от мястото за бараж с тим от Втора лига, където в момента е отборът на Септември.

Ботев (Враца) от своя страна доиграва сезона съвсем спокоен, като е лидер в групата с 47 точки и отдавна. Врачани имат три точки аванс пред следващия Локомотив (София) и ако победи днес, ще си подпечата първото място.

Двата тима играха на три пъти помежду си в рамките на сезона до момента. В първия мач от редовния сезон врачани победиха с 2:0 като гост, а след това в Северозапада срещата завърши 0:0. Тимовете се срещнаха и във втория кръг за Купата на България, когато след 0:0 в редонвото време и продълженията Ботев победи след дузпи.