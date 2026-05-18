Гризман на сбогуване с феновете на Атлетико: Трансферът ми в Барселона беше грешка

  • 18 май 2026 | 11:45
Нападателят Антоан Гризман направи последната си изява пред домакинските фенове на Атлетико Мадрид като футболист на тима.

Гризман доближи Атлетико Мадрид до бронза в последния си мач у дома

35-годишният ветеран, който е най-добрият голмайстор на клуба за всички времена, вече бе обявил, че ще се присъедини към отбора от Мейджър Лийг Сокър - Орландо Сити, през лятото, слагайки край на 10-годишния си престой в тима, обхванал два периода. След мача в неделя срещу Жирона, който Атлетико спечели с 1:0, а Гризман направи асистенцията за гола на Адемола Луукман, французинът произнесе емоционална реч пред домакинската публика.

Той започна с извинение за решението си да се присъедини към Барселона през лятото на 2019 година: „Първо, благодаря на всички, че останахте. Това е невероятно. Второ - нещо, което е много важно за мен -  знам, че мнозина го направиха, а някои все още не, но отново ви моля за прошка. Не осъзнавах привързаността, която имах тук. Бях много млад. Беше грешка (да отиде в Барселона - б.р.), преосмислих решението си и направихме всичко възможно, за да се върнем и да се насладим отново на това“.

Гризман също така отдели време да отдаде признание на онези, които са му помогнали по време на престоя му в Атлетико, като Диего Симеоне, Коке и семейството му. „На треньорския щаб и на този, който промени всичко в този клуб - Дон Диего Пабло Симеоне. Благодарение на вас има много ентусиазъм. Аз станах световен шампион и се чувствах най-добре в света. Дължа ви много и беше чест да се боря за вас. Не знам дали съм легенда, но ти - Коке, си легенда на този клуб. Моята съпруга, моята съпруга също. Благодаря ви, че ме подкрепяхте в лошите ми дни и сдържахте гнева ми в пораженията. Обичам ви. Благодаря на родителите ми, които ме водеха из цяла Франция да играя. Благодарение на тях съм тук и се наслаждавам на футбола. Не успях да спечеля титла от Ла Лига или Шампионска лига, но тази обич е по-добра за мен. Ще я нося през целия си път. А сега приключих. Бащи, майки, чичовци, лели, благодаря ви много, че водите децата тук, за да ги научите, че Атлетико е най-добрият в света. Благодаря ви“, каза още бившият френски национал, обръщайки се към зрителите на стадиона.

Снимки: Gettyimages

