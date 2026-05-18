Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

  • 18 май 2026 | 06:47
Монтана и Спартак (Варна) се изправят един срещу друг в двубой от 36-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Огоста” стартира в 19:30 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Кръгът е предпоследен и в днешния двубой само единият от двата отбора има за какво да играе. Това е Спартак, който се нуждае от абсолютно задължителни три точки, ако иска да запази шансовете си за спасение живи.

Ситуацията е такава, че към момента “соколите” се намират на шестото място в групата на борещите се за оцеляване и ако останат там, то те ще изпаднат директно във Втора лига. Варненци са с актив от 31 точки, на една зад петия Септември (София) и на три зад Берое, който е първият тим над чертата.

Спартак допусна много грешна стъпка, след като загуби миналия кръг от Септември и въпреки че удари две гради, не успя да грабне поне една точка. Така към момента “соколите” не държат съдбата си в собствени ръце и ще се надяват на грешни стъпки от останалите отбори, като задължително трябва да вземат днешния мач.

Монтана от своя страна се превърна в първия тим, който изпадна във Втора лига. Тимът от Северозапада е последен с 23 точки, на осем от баражното пето място. Още миналия кръг, когато Монтана отстъпи от Ботев (Враца) това стана ясно и официално надеждите на отбора умряха. Все пак момчетата на Атанас Атанас ще продължат да играят за честта си и ще искат да завършат сезона с гордо вдигната глава.

Двата тима вече играха два пъти помежду си по-рано през сезона. И в двата случая Спартак излезе победите, като победи с 2:1 като гост в Монтана и с 1:0 като домакин на “Коритото”.

