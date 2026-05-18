  Геша: Ако бяхме свежи, мисля че можехме да вкараме още 2-3 гола

  • 18 май 2026 | 08:10
Септември (Тервел) спечели гостуването си на Черно море II (Варна) с 2:0. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Тервел) победи дубъла на Черно море

Георги Иванов-Геша, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Нормален мач, решихме го още през първото полувреме. През втората част дадохме инициативата на домакините, за да се възползваме от разредената им защита, но ясно си пролича натрупаната умора в нашия отбор. Ако бяхме свежи, мисля че можехме да вкараме още 2-3 гола през втората част. Но се ограничихме с това да си запазим преднината. При отсъствието на толкова играчи смятам, че постигнахме добра победа без напрежение. В сряда ще играем с Лудогорец. Дано успеем да се съберем, да видим контузените дали ще се оправят. Във вторник ще стане ясно кои ще могат да вземат участие и кои не“.

