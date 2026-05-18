Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) дава нов договор на своя капитан

Локо (Пд) дава нов договор на своя капитан

  • 18 май 2026 | 09:23
  • 387
  • 0

Ръководството на Локомотив Пловдив ще предложи нов договор на капитана Димитър Илиев. Това разкри изпълнителният директор на клуба Георги Величков.

"Няма да е сериозно да не предложим договор на Митко Илиев. Въпросът вече е дали той има желание да остане в Локомотив", заяви Величков пред подкаста на marica.bg.

През кампанията Илиев има общо 17 мача, като 16 от тях са в елита. Вкараните голове са два, като са от дузпи.

Той вече два пъти е вдигал купата на България като капитан на Локо Пд - през 2019 и 2020 година. В сряда ще опита да го направи за трети път.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Христо Стоичков за Дара: Ти си новият голям герой на България!

Христо Стоичков за Дара: Ти си новият голям герой на България!

  • 17 май 2026 | 20:58
  • 2667
  • 21
Нико Петров: Никой треньор срещу Левски не може да разбере бангарангата на Веласкес

Нико Петров: Никой треньор срещу Левски не може да разбере бангарангата на Веласкес

  • 17 май 2026 | 20:33
  • 5202
  • 7
Несебър отнесе Спартак (Пловдив) и вдигна купата

Несебър отнесе Спартак (Пловдив) и вдигна купата

  • 17 май 2026 | 20:21
  • 3015
  • 1
Родопа надви дубъла на Локо (Пловдив)

Родопа надви дубъла на Локо (Пловдив)

  • 17 май 2026 | 20:08
  • 1542
  • 0
Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

Сакалиев: Тази година не беше от най-добрите за ЦСКА

  • 17 май 2026 | 19:52
  • 1523
  • 7
Волов Шумен 2007 с поредна победа

Волов Шумен 2007 с поредна победа

  • 17 май 2026 | 19:38
  • 1051
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 40374
  • 124
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 3341
  • 0
Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

Веласкес: Спечели ме отношението на Наско Сираков

  • 18 май 2026 | 09:29
  • 1327
  • 4
Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

  • 18 май 2026 | 06:47
  • 2243
  • 2
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 2656
  • 1
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 8627
  • 1