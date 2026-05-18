Локо (Пд) дава нов договор на своя капитан

Ръководството на Локомотив Пловдив ще предложи нов договор на капитана Димитър Илиев. Това разкри изпълнителният директор на клуба Георги Величков.

"Няма да е сериозно да не предложим договор на Митко Илиев. Въпросът вече е дали той има желание да остане в Локомотив", заяви Величков пред подкаста на marica.bg.

През кампанията Илиев има общо 17 мача, като 16 от тях са в елита. Вкараните голове са два, като са от дузпи.

Той вече два пъти е вдигал купата на България като капитан на Локо Пд - през 2019 и 2020 година. В сряда ще опита да го направи за трети път.