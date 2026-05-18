Иван Станчев: Справихме се

Волов Шумен 2007 продължи силната си серия с 2:0 над Бенковски в Исперих. Срещата е от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Иван Станчев, президент на гостите коментира пред клубния сайт.

„Добре играхме като цяло. Аз съм доволен от играта. През първото полувреме доминирахме тотално. През второто полувреме им дадохме шансове, но това е част от играта. Просто сме с ограничен състав, защото не можахме да вземем резерви от юношите, защото втория тим игра по същото време. Затова имахме само три резерви. Все пак смятам, че се справихме добре“.