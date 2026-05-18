Феновете на Локо: Пълна мобилизация за тренировката в понеделник! Влизаме на трибуната в 19:00 часа

  • 18 май 2026 | 09:18
Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с доста силен призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с последната тренировка на представителния тим преди заминаването за София за финала за Купата на България. Заниманието на отбора ще е днес (18 май) от 19,00 часа на "Лаута". Идеята е феновете да вдъхнат кураж на футболистите преди битката на сезона.

Финалът срещу ЦСКА е в сряда (20 май) от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Sportal.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

Традицията повелява!

Приятели, преди всеки голям сблъсък винаги сме били рамо до рамо с футболистите и треньорския щаб. И този път няма да е по-различно!

Призоваваме всички за пълна мобилизация за последната вечерна тренировка!

В понеделник се събираме в 18:30 ч. на Лаута, а в 19:00 ч. влизаме на трибуната, за да покажем подкрепата си така, както само ние можем!

Нека футболистите усетят силата зад гърба си, нека чуят гласа на Пловдив!

За честта, за емблемата, за Пловдив!

