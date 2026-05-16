Косич: Ще бъде спектакъл срещу ЦСКА, надявам се, че ще напишем още една велика история

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не бе кой знае колко притеснен след тежкото поражение с 0:4 ат арда. Той даде да се разбере, че "смърфовете" се фокусират изцяло около мача с ЦСКА за Купата. Той обяви, че финалът ще е спектакъл за зрителите и се надява неговият отбор на напише още една велика история.

“Надявахме се, че ще влизем по по-добър начин в двубоя. Дадохме шанс на някои по-млади състезатели, които са и от академията. Видя се колко силен отбор е Арда.

Беше трудно. Видяха младите какво е да си част от елита. Имаш добър съперник срещу себе си. Трябва да продължат да се борят и да се опитват да са част от клуба.

Не говорим за проблемите, защото се опитваме да намерим решенията. Футболистите изиграха страхотен сезон, но ни предстои много важен двубой. Трябва да останем позитивни. Футболът е жесток спорт. Ако не се бориш, може да се случи нещо като днес.

Загубата не е лесна, но трябва да се фокусираме.

Мечтаем да играем в Европа. Арда доказа, че може да го направи. Имаме много работа за вършене, ако искаме да играем в Европа. Опитваме се да направим всичко възможно, за да се подготвим за ЦСКА. Ще бъде спектакъл. Вярвам, че ще бъдем готови и по-добрият да победи.

Всеки фен е добре дошъл. Щастлив съм, че съм част от този голям клуб и се надявам, че ще напишем още една велика история", каза Косич.