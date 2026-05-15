Феновете на Локо (Пд) изкупиха още един блок от сектор А за финала

Феновете на Локомотив (Пловдив) продължават да купуват билети за финала за Sesame Купа на България срещу ЦСКА на 20 май. "Черно-белите" вече са изкупили два блока от сектор А, а както стана ясно по-рано днес, част от централната трибуна на стадион "Васил Левски" ще бъде отпусната за "армейските" привърженици.

Ето какво написаха от "Фенклуб Локомотив Пловдив":

"7000 от нас вече запазиха своите места за 20 май! Очакват се над 10000 в следващите дни! Приятели, 5 дни преди финала вече затворихме втори блок в сектор А и сме преполовили още 3 блока в сектор Б. Черно-бялата мобилизация е в ход и всеки ден показва колко много значи Локомотив за този град и за всички нас.

Очакваме през уикенда и в последните два дни преди големия сблъсък активността да бъде още по-сериозна. Призоваваме всички да не чакат последния момент, а възможно най-скоро да закупят своите билети. Клубът има нужда от нас. Един за всички, всички за Локомотив!".