Как Отмар Шафнауер не успя да привлече Кими Райконен във Форс Индия

Отмар Шафнауер от известно време не е активен във Формула 1, но има богат опит и страхотни спомени. Сега той разказа за един много интересен епизод, свързан с опитите му да привлече последния световен шампион на Ферари Кими Райконен във Форс Индия за сезон 2012.

Райконен напусна Ферари в края на 2009, кара в Световния рали шампионат, стартира и в рали „България“ през 2010 и за сезон 2012 се завърна във Формула 1 с Лотус. Но преди това е имало опит на Шафнауер да го убеди да подпише с Форс Индия.

„За малко да успея да привлека Кими във Форс Индия преди той да отиде в Лотус – разказа Шафнауер в подкаста Hig Performance Racing. – Последното състезание за 2011 в Бразилия. Трябваше да се срещна с Кими в хотел „Хаят“ в Морумби.

„В него има японски ресторант, той дойде с двама от неговите приятели, аз се опитах да го убедя да подпише с Форс Индия. Той ми каза: „Добре, в края на сезона, ела и ще говорим.“

„Пилотите играят по собствени правила. Той няма мениджър, с когото да говоря, дойде с двама негови приятели, които нямаха нищо общо с автомобилния спорт.

„Двамата му приятели, мисля, че бяха създателите на „Angry Birds“. Но с него нямаше мениджър, само те двамата и Райконен.

„Райконен ми каза: „Добре, да поговорим на партито на Ред Бул.“ Ред Бул организираха голям купон на края на сезона. Отиваме там, реших, че няма да успеем да влезем, имаше страшно много хора. Кими изчака всички да влезем на купона преди да се появи.“

Но Шафнауер не е успял да убеди Райконен да приеме офертата на Форс Индия.

„Не успях да го убедя – призна Отмар. – Причината? По всичко от малко. Трябва да можеш да убедиш пилотите, че при теб бъдещето им ще е по-розово в сравнение с това, което им предлагат другите. И признавам, за да съм честен спрямо Кими, той отиде в Лотус и по това време те печелеха повече състезания от нас. Така че, те бяха по-добри.“

За две години в Лотус Райконен спечели две победи – в Абу Даби през 2012 и в Австралия през 2013, като събра 390 точки и записа 13 качвания на подиума. Всъщност, представянето на Райконен беше толкова добро, че той едва не фалира Лотус, тъй като заплащането му зависеше от успехите, които постига на пистата и тимът в един момент не успяваше да му плаща заработените премии и бонуси.

