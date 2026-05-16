Маркес: Тази година тук ми е по-трудно, имах проблеми с предната гума

  • 16 май 2026 | 17:26
  • 157
  • 0
Алекс Маркес спечели спринта за Гран При на Каталуня, като победи с 4 стотни от секундата Педро Акоста, който стартира от полпозишън. В края на състезанието пилотът на КТМ догони лидера, но Маркес успя да опази първото място.

„В края имах проблеми с работата на предната гума – призна след финала Маркес. – Това е защото в началото може би натисках малко повече.

„Трябва да подобрим това за утре, но иначе всичко останало беше наред.

„Мисля, че сме в добра форма. Вярно е, че нещата не вървят толкова лесно колкото миналата година, сега ми е по-трудно, но като цяло усещането е добро, днес направихме малка крачка напред, да видим дали утре ще можем да направим още една.“

Снимки: Gettyimages

