Алекс Маркес спечели оспорвания спринт в Барселона

Алекс Маркес (Грезини Дукати) спечели спринтовата надпревара в Барселона, като на финала победи с малко стартиралия първи Педро Акоста (КТМ).

Маркес поведе в 3 обиколка, а зад него Акоста за кратко изпусна второто място, изпреварен Раул Фернандес, който го изпревари в средата на дистанцията.

Но в 8 обиколка Акоста си върна второто място и след това подгони водача Маркес, като го настигна преди финала, но така и не успя да мине пред него. Маркес спечели с малко над една десета от секундата, а Акоста се ядосваше след финала, че за малко е изпуснал звездата на Грезеини.

Хорхе Мартин (Априлия) падна в третата обиколка, а Пеко Баная (Дукати) успя да си пробие път напред и от 13-и на старта, на финала завърши 6-и.

Фабио ди Джанантонио (VR46 Дукати) пък се пребори с Фернандес за третото място в спринта.

Снимки: Gettyimages