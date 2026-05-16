Акоста: Доволен съм, по-напред сме от очакваното

Звездата на КТМ Педро Акоста загуби битката за победата в спринта за Гран При на Каталуня за 4 стотни от секундата, но след финала демонстрира добро настроение.

„Честно казано, щастлив съм, защото обикновено сме по-назад, а днес сме по-напред от очакваното – обясни Акоста. – Трябва да действаме спокойно, справяме се добре и това е качествена информация за утрешното състезание.

„Утре ще е по-различно, като работата с гумите ще е много важна, но се надявам пак да е много оспорвано.“

Снимки: Gettyimages