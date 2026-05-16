Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Барселона

Марко Бедзеки завърши едва девети в спринтовото състезание в Барселона, взимайки само една точка от него, но въпреки това италианецът успя да увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Каталуния.

Преди нея Бедзеки е лидер в подреждането със 129 пункта на своята сметка и води с два пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който не финишира спринта на „Каталуния“. На третото място отново настъпи промяна, след като с втората си позиция Педро Акоста изпревари завършилия трети Фабио Ди Джанантонио. Победителят от спринта в Барселона Алекс Маркес заема седмото място в класирането с актив от 67 точки.

Алекс Маркес спечели оспорвания спринт в Барселона

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Барселона:

Марко Бедзеки – 129 точки Хорхе Мартин – 127 Педро Акоста – 92 Фабио Ди Джанантонио – 91 Ай Огура – 69 Раул Фернандес – 68 Алекс Маркес – 67 Марк Маркес – 57 Франческо Баная – 47 Енеа Бастианини – 39 Йоан Зарко – 34 Лука Марини – 33 Франко Морбидели – 30 Брад Биндър – 28 Фермин Алдегер – 27 Фабио Куартараро – 26 Диого Морейра – 10 Жоан Мир – 8 Алекс Ринс – 7 Топрак Разгатлиоглу – 4 Джак Милър – 1 Маверик Винялес – 0 Йонас Фолгер – 0 Аугусто Фернандес – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg