Марко Бедзеки завърши едва девети в спринтовото състезание в Барселона, взимайки само една точка от него, но въпреки това италианецът успя да увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Каталуния.
Преди нея Бедзеки е лидер в подреждането със 129 пункта на своята сметка и води с два пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който не финишира спринта на „Каталуния“. На третото място отново настъпи промяна, след като с втората си позиция Педро Акоста изпревари завършилия трети Фабио Ди Джанантонио. Победителят от спринта в Барселона Алекс Маркес заема седмото място в класирането с актив от 67 точки.
Алекс Маркес спечели оспорвания спринт в Барселона
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Барселона:
Марко Бедзеки – 129 точки
Хорхе Мартин – 127
Педро Акоста – 92
Фабио Ди Джанантонио – 91
Ай Огура – 69
Раул Фернандес – 68
Алекс Маркес – 67
Марк Маркес – 57
Франческо Баная – 47
Енеа Бастианини – 39
Йоан Зарко – 34
Лука Марини – 33
Франко Морбидели – 30
Брад Биндър – 28
Фермин Алдегер – 27
Фабио Куартараро – 26
Диого Морейра – 10
Жоан Мир – 8
Алекс Ринс – 7
Топрак Разгатлиоглу – 4
Джак Милър – 1
Маверик Винялес – 0
Йонас Фолгер – 0
Аугусто Фернандес – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
