Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Барселона

  • 16 май 2026 | 16:41
Марко Бедзеки завърши едва девети в спринтовото състезание в Барселона, взимайки само една точка от него, но въпреки това италианецът успя да увеличи своя аванс на върха на генералното класиране в MotoGP преди утрешната Гран При на Каталуния.

Преди нея Бедзеки е лидер в подреждането със 129 пункта на своята сметка и води с два пред съотборника си в Априлия Хорхе Мартин, който не финишира спринта на „Каталуния“. На третото място отново настъпи промяна, след като с втората си позиция Педро Акоста изпревари завършилия трети Фабио Ди Джанантонио. Победителят от спринта в Барселона Алекс Маркес заема седмото място в класирането с актив от 67 точки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Барселона:

  1. Марко Бедзеки – 129 точки

  2. Хорхе Мартин – 127

  3. Педро Акоста – 92

  4. Фабио Ди Джанантонио – 91

  5. Ай Огура – 69

  6. Раул Фернандес – 68

  7. Алекс Маркес – 67

  8. Марк Маркес – 57

  9. Франческо Баная – 47

  10. Енеа Бастианини – 39

  11. Йоан Зарко – 34

  12. Лука Марини – 33

  13. Франко Морбидели – 30

  14. Брад Биндър – 28

  15. Фермин Алдегер – 27

  16. Фабио Куартараро – 26

  17. Диого Морейра – 10

  18. Жоан Мир – 8

  19. Алекс Ринс – 7

  20. Топрак Разгатлиоглу – 4

  21. Джак Милър – 1

  22. Маверик Винялес – 0

  23. Йонас Фолгер – 0

  24. Аугусто Фернандес – 0

  25. Микеле Пиро – 0

  26. Лоренцо Савадори – 0

