Левски би ЦСКА с лекота и по шампионски - на живо след 2:0 на "Васил Левски"
  Официално: Tech3 остава партньор на КТМ

Официално: Tech3 остава партньор на КТМ

  • 16 май 2026 | 16:19
Частният тим в MotoGP Tech3 ще остане партньор на КТМ и за началото на следващата ера от развитието на световния шампионат, когато според новите технически правила ще се използват 850-кубикови мотоциклети.

Френският отбор беше купен в началото на годината от консорциум, воден от бившия тим шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер, като доскоро се коментираше, че Tech3 може да премине в лагера на Хонда.

КТМ има опция за ангажирането на Енеа Бастианини и Маверик Винялес за догодина, а Бастианини донесе подиум на Tech3 в Остин.

„В моторните спортове най-силните партньорства често са тези, които познаваш най-добре отвътре – обясни Щайнер. – В случая на КТМ и Tech3 това означава, че не започваме от нулата.

„И за двете страни е важно да продължим да градим върху солидната база, която имаме. Благодарение на работата на Ерве Поншарал и екипа в последните няколко години, ние имаме солидна основа, изградена заедно с КТМ. Трябва да се адаптираме бързо и да останем конкурентни и при новите правила.“

След почти 20 години съвместна работа с Ямаха, Tech3 спечели първата си победа в MotoGP през 2020 година благодарение на Мигел Оливейра. А най-успешният сезон с КТМ беше 2024, когато Педро Акоста завърши 6-и в крайното класиране.

Моторспорт директорът на КТМ Пит Байрер също потвърди новината и обяви, че в компанията са „много доволни“, че продължават да работят с Tech3.

Снимки: Gettyimages

