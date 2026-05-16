Официално: Tech3 остава партньор на КТМ

Частният тим в MotoGP Tech3 ще остане партньор на КТМ и за началото на следващата ера от развитието на световния шампионат, когато според новите технически правила ще се използват 850-кубикови мотоциклети.
Френският отбор беше купен в началото на годината от консорциум, воден от бившия тим шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер, като доскоро се коментираше, че Tech3 може да премине в лагера на Хонда.
КТМ има опция за ангажирането на Енеа Бастианини и Маверик Винялес за догодина, а Бастианини донесе подиум на Tech3 в Остин.
„В моторните спортове най-силните партньорства често са тези, които познаваш най-добре отвътре – обясни Щайнер. – В случая на КТМ и Tech3 това означава, че не започваме от нулата.
„И за двете страни е важно да продължим да градим върху солидната база, която имаме. Благодарение на работата на Ерве Поншарал и екипа в последните няколко години, ние имаме солидна основа, изградена заедно с КТМ. Трябва да се адаптираме бързо и да останем конкурентни и при новите правила.“
След почти 20 години съвместна работа с Ямаха, Tech3 спечели първата си победа в MotoGP през 2020 година благодарение на Мигел Оливейра. А най-успешният сезон с КТМ беше 2024, когато Педро Акоста завърши 6-и в крайното класиране.
Моторспорт директорът на КТМ Пит Байрер също потвърди новината и обяви, че в компанията са „много доволни“, че продължават да работят с Tech3.
