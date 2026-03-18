Бивш шеф на Ферари разказа за брутална шега на Райконен

  • 18 март 2026 | 10:46
Бившият шеф на Ферари Маурицио Аривабене призна, че му е мъчно за Формула 1, въпреки че по негово време Скудерията влизаше от криза в криза и не беше на нивото на лидерите в шампионата, както и на своите пилоти.

След Формула 1 Аривабене беше генерален директор на Ювентус, но си тръгна оттам след финансов скандал в началото на десетилетието.

Хамилтън и Ръсел с щедри похвали за Китай

Аривабене беше начело на Ферари от 2014 до 2019 година и тази седмица в италианските медии се появи информация, че той е написал писмо до Люис Хамилтън, в което обяснява, че иска да се върне във Формула 1.

Аривабене обаче разказа и една интересна история, свързана с последния световен шампион на Ферари – Кими Райконен, случила се при втория му престой в тима.

Защо Ферари нямаха шанс за победа в Китай

„Помня как Райконен се пошегува с мен – обясни Маурицио. – Той обичаше такива шеги. Кими обожава мотокроса и веднъж имах видеоразговор с него, като той ми показа крака си, който беше целият в гипс.

„Изпаднах в паника. Нямах никаква представа с кого ще сменим Райконен, както и какво ще обяснявам на Серджо Маркионе. После стана ясно, че това не е истински гипс.“

Ди Монтедземоло: Искам да видя Антонели във Ферари

Аривабене не подмина и темата за евентуалното му завръщане във Формула 1, въпреки че след освобождаването му преди 6 години, не е ставало отново въпрос той да работи отново в спорта.

„Дали бих искал да се върна? Във Формула 1 само заради Ферари. На друг вариант не бих се съгласил дори и за много пари. Ферари или нищо. Но във Ферари е Фредерик Васьор, когото аз уважавам, така че мога само да ги подкрепям.“

Строл вече търси заместник на Нюи за шеф на Астън Мартин?
Снимки: Gettyimages

