Официално: Япония без още една от звездите си на Мондиал 2026

Япония извади контузения халф Каору Митома от състава от 26 играчи за Световното първенство, обявен от треньора Хаджиме Мориясу в петък вечер, съобщи агенция Reuters.

Митома почти сигурно пропуска Мондиал 2026

Митома получи травма на подколянното сухожилие по време на мача на Брайтън срещу Лийдс във Висшата лига миналата събота, което постави под сериозно съмнение участието му на Мондиал 2026. Това беше потвърдено с разкриването на състава на Япония. „Медицинският екип прецени, че ще му бъде трудно да се възстанови по време на турнира“, заяви Мориясу.

Нападателят на Монако Такуми Минамино също ще пропусне Световното първенство, след като 31-годишният футболист скъса предна кръстна връзка на лявото коляно през декември.

Минамино е със скъсани връзки, пропуска Мондиала

Мориясу рискува с други играчи, които се борят с контузии, като Ватару Ендо, Ко Итакура и Такехиро Томиясу, включвайки ги в състава. Защитникът на Аякс Томиясу се сблъска с множество контузии в кариерата си, което му попречи да играе за Япония близо две години, а халфът на Ливърпул Ендо участва само в осем мача от Висшата лига този сезон поради контузия на глезена.

Дефанзивният халф на Спортинг Лисабон Хидемаса Морита не попадна в състава, след като записа общо седем срещи в квалификациите за Мондиал 2026. Междувременно защитникът Юто Нагатомо ще направи петото си участие на Световно първенство.

„Успях да избера само 26 играчи, но съжалявам, че не можах да избера много други“, каза още Хаджиме Мориясу и допълни:

„Избрах тези 26 въз основа на миналите им представяния и чрез разговори с треньорския щаб, вярвайки, че това е най-добрият ни състав в момента. Мисля, че избрах най-добрите 26 играчи, за да може Япония да печели на световната сцена в този момент.“

28-годишният Митома има 9 гола в 31 мача за Япония, чийто тим спечели пет поредни мача преди последната си контрола от подготовката за Мондиал 2026 - срещу Исландия в Токио на 31 май.

Състав на националния отбор на Япония:



Вратари: Томоки Хаякава, Кейсуке Осако, Зион Сузуки



Защитници: Ко Итакура, Хироки Ито, Юто Нагатомо, Аюму Секо, Юкинари Сугавара, Юносуке Сузуки, Шого Танигучи, Такехиро Томиясу, Цуйоши Уатанабе



Полузащитници: Рицу Доан, Ватару Ендо, Юня Ито, Даичи Камада, Такефуса Кубо, Кейто Накамура, Кайшу Сано, Ао Танака



Нападатели: Кейсуке Гото, Даизен Маеда, Коки Огава, Кенто Шиогай, Юито Сузуки, Аясе Уеда.

