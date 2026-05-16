Арбелоа: Когато всичко приключи, ще си тръгна с чиста съвест

Напрежението в Реал Мадрид излезе извън контрол и всички на “Бернабеу” се молят сезонът да приключи час по-скоро. До края остават два мача от Ла Лига, които ще са последни за Алваро Арбелоа като временен треньор. Преди визитата на Севиля в неделя вечер наставникът коментира възникналния скандал с Килиан Мбапе от мача срещу Овиедо преди дни, когато нападателят се оплака от него. Арбелоа говори и за слуховете за идването на Жозе Моуриньо, като даже го определи като №1.

Какъв мач искате да видите утре на „Писхуан“?

Севиля влиза в срещата след три поредни победи и прави нещата много добре при новия треньор Луис Гарсия. Той успя да преобрази отбора. „Писхуан“ винаги е специално място за нас заради атмосферата, която се създава, когато Реал Мадрид гостува там. Това е една от най-добрите публики в Испания. Като последен мач за сезона на техния стадион със сигурност играчите ще искат да направят силен двубой пред своите фенове. Отново ще бъде тежка битка.

Говорихте ли с Мбапе след мача срещу Овиедо?

Тъкмо се качвах насам и току-що го видях. Казах му да бъде спокоен и че аз ще се погрижа. Разбирам, че подобни неща могат да изглеждат като новина. Всичко, което Килиан каза пред медиите, вече го бяхме обсъдили помежду си. Аз приемам нещата много по-естествено, защото, както винаги казвам на играчите си, бил съм на тяхното място. Разбирам как се чувстват футболистите във всякакви ситуации. Знам какво е да играеш всеки ден, знам какво е да играеш по-малко, знам какво е и изобщо да не играеш… Разбирам отлично как се чувстват футболистите, когато не играят. Знам, че онзи ден Килиан не беше доволен и това ми харесва. Нямаше да разбера, ако Килиан Мбапе не искаше да играе за отбора си дори в ситуация като тази. За мен това е нещо много по-нормално, отколкото му се придаде като значение. Смятам, че с оглед на ситуацията, от която идваше той, най-доброто беше да играе малко през второто полувреме, за да може да бъде готов за неделя. Може би без утрешния мач ситуацията щеше да бъде различна. Но нищо повече. За мен случилото се през последните дни е напълно нормално. Отношенията ми с Мбапе остават същите.

Винаги сте защитавали идеята, че това, което се говори в съблекалнята, трябва да си остане там. Заболя ли ви или ви подразни, че Мбапе излезе и сподели тези разговори с медиите?

Винаги когато говоря с играчите, не се страхувам, че могат да коментират или да разкажат някой от разговорите ни. Когато говоря насаме, предпочитам това да си остане насаме, но не ме притеснява, ако те направят публичен разговор, който са имали с мен. Говорих с него преди мача и това, което му обясних, обясних и на вас, така че няма никакъв проблем.

Как излизате от този период: по-силен или по-уязвен? При целия този шум замисляхте ли се в някакъв момент да подадете оставка?

Не. Аз дойдох тук преди четири месеца. Бях треньор в трета лига (на Реал Мадрид Б), а си тръгвам, след като съм водил първия тим на Реал Мадрид, бил съм треньор в Ла Лига и съм бил начело на тима в мачове от Шампионска лига… Смятам, че не са много треньорите, които могат да кажат същото. За мен тези четири месеца бяха изключително преживяване и огромно обучение. Да стоя и пред вас също е като магистратура. Денят, в който всичко това приключи, ще си тръгна със спокойна съвест.

Как бихте искали да ви запомнят феновете и съблекалнята?

Мадрид има милиони фенове и едни ще бъдат по-съгласни, други по-малко. Аз усещам обичта на привържениците и за мен това е най-важното. На 43 години съм и 20 от тях съм прекарал в Реал Мадрид — като юноша, като играч на първия отбор, като посланик, като треньор в академията… Това са много години в мястото, което считам за свой дом. Как точно ще ме помнят феновете — усещането ми е, че ще бъде с много обич.

Когато се срещнете с ръководството и ви кажат, че Моуриньо е решението за тази „неуправляема“ съблекалня, ще им кажете ли, че сте съгласен?

Не разбирам това за „неуправляемата“ съблекалня и не го споделям. Не бих описал така съблекалнята на Реал Мадрид. В деня, в който клубът вземе решение за треньора за следващия сезон, те ще го обявят, когато сметнат за подходящо. За мен, като играч и най-вече като мадридист, Жозе Моуриньо е номер 1. Мислех така преди месец и ще продължа да го мисля. Жозе е и винаги ще бъде uno di noi — „един от нас“. Ако е тук следващия сезон, ще бъда много щастлив да го видя отново у дома.

Кое беше най-трудното или най-болезненото през този период?

Най-трудното в този клуб е винаги, когато не побеждаваш. Това боли най-много — че не успях да помогна на клуба и на играчите да печелят трофеи. Това беше, което всички искахме, а в Реал Мадрид именно това е най-трудното, когато няма победи — заради изискванията, които имаме, и заради надеждите на толкова много хора, които лежат на нашите рамене. Това, че не успях да им помогна, е нещото, което ме боли най-много и със сигурност е най-голямото разочарование, което ще отнеса със себе си от тези четири месеца.