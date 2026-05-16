Рексъм се разделя с двама

Уелският Рексъм, който се състезава английската втора дивизия Чемпиъншип, обяви, че договорите на нападателя Джей Родригес и халфа Анди Кенън няма да бъдат подновени след изтичането им през лятото.

„Те са освободени с искрена благодарност за техните усилия и принос през времето им във футболния клуб“, се казва в изявлението на отбора.

Междувременно Рексъм съобщи, че ще избере опцията да задържи Арън Джеймс и защитникът ще остане обвързан с клуба до лятото на 2027 година.

Джеймс има 1 гол в девет мача за „Червените дракони“.

Снимки: Imago