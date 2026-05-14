  • 14 май 2026 | 12:13
Николай Минков - от ерата "Валентич" до капитанската лента в Ботев

Напускането на Николай Минков от Ботев Пловдив бележи края на специфичен период от време в съвременната история на клуба. Той бе последният футболист, привлечен в отбора по времето на наставника Азрудин Валентич. С напускането на Минков единствената останала връзка в състава с периода на босненския специалист остава капитанът Тодор Неделев.

Николай Минков: Никога не е ставало въпрос за пари
До момента Николай Минков има над 280 официални мача в професионалния футбол във всички турнири, като 169 от тях са с екипа на Ботев Пловдив. За „канарчетата“ той записва 12 гола и 11 асистенции, оставяйки своя отпечатък в редица важни срещи за клуба. Сред най-паметните моменти в кариерата му с Ботев са бронзовите медали през 2022 година, когато реализира решаващ гол и помогна на Ботев Пловдив да завърши в Топ 3 на българското първенство за първи път от 27 години, както и триумфът с Купата на България през 2024 година. Минков е част и от участието на клуба в международни срещи на европейската сцена. Силните му изяви с екипа на Ботев Пловдив му носят и повиквателни за националния отбор на България, където има записани 5 официални мача, включително участие срещу Испания.

Ботев се раздели с национал
Освен с представянето си на терена, Николай Минков остава в историята на клуба и с лидерството си. Той носи капитанската лента на Ботев Пловдив и извежда отбора при откриването на дългоочаквания стадион „Христо Ботев“ — момент, който ще остане завинаги в сърцата на ботевистите. Сред индивидуалните му отличия се открояват наградите „Футболист на Ботев“ за 2025 година и „Футболист на Пловдив“ за 2025 година — признание за постоянството, характера и приноса му към клуба и българския футбол.

