Паро: Срещу Левски не се играе с резерви - веднъж ги подценихме и паднахме с 2:7

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов сподели вярата си в отбора в навечерието на ключовите битки от сезона - днешното вечно дерби с Левски в борбата за второто място в първенството и финала за Sesame Купа на България срещу Локомотив Пловдив в сряда.

"Две победи ще замаскират добре ужасното начало на сезона и ще зарадват феновете. И преди съм казвал, че много грандове изпадат в трудни периоди от по една-две-три години, но те за това са грандове, за да се съвземат. ЦСКА е най-големият гранд на България и дойде времето да се изправи здраво на краката си. Тези два мача са отлична възможност ЦСКА да покаже кой е.

Срещу Левски не може да пускаш резерви. Въпреки че Ицо най-добре знае какво е състоянието на футболистите и на кого може да се довери. Но мисля, че и той осъзна, че е направил грешка. Няма как да не проявиш уважение към дербито. Ние веднъж навремето подценихме един мач с Левски и ни биха със 7:2. После ближехме раните толкова години.

Естествено, че напрежението ще окаже влияние. Но трябва да се разбере, че няма нищо фатално във футбола. Други неща са фатални в живота. Да покажат най-доброто от себе си, да играят с желание и смелост, пък да става каквото ще. Дербито и финалът няма да имат нищо общо с последните мачове. Двубоите с Левски винаги са по-специални, а ЦСКА е създаден да играе за трофеи. Така че да стъпват здраво на крака, ние им стискаме палци, подкрепяме ги и дано това да помогне", каза Никодимов, цитиран от "Тема Спорт".