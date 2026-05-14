Агентът на новия нападател на Ботев: Отборът е трамплин за африкански таланти

  • 14 май 2026 | 11:52
Ботев Пловдив осъществи интригуващ трансфер, привличайки в редиците си младия и талантлив нападател Бенджамин Доргу. Футболистът пристига от датския втородивизионен отбор ХБ Кьоге, а новината придобива още по-голям отзвук заради факта, че той е по-малък брат на звездата на Манчестър Юнайтед – Патрик Доргу.

Агентът на играча, Питър Одое от PDVSports, даде ексклузивно интервю за Footy-Africa, в което заяви, че трансферът е изгоден за всички страни и представлява сериозен скок в развитието на младия футболист.

Ботев привлече брата на звезда на Манчестър Юнайтед

„Това е голяма стъпка в сравнение с предишния му клуб, който играе във втора дивизия. Той е настроен позитивно за този ход и е готов да се състезава в efbet Лига, елитната лига в България“, коментира Одое.

Агентът не спести похвалите си за пловдивския клуб, като го определи като отлична среда за развитието на млади  футболисти. Той припомни и успешната история на „канарчетата“ с играчи от африканския континент.

„Ботев Пловдив е добър клуб и те го харесват, а също така е добро място за развитие на млади играчи. Вярвам, че той ще стане по-добър, играейки с тях на това високо ниво, и също ще пожъне успех. Ботев Пловдив е страхотен отбор, известен с това, че е развивал и подхранвал африкански таланти – играчи като Самюел Калу и Чимези Уилямс са играли за тях с голям успех“, допълни Питър Одое.

Вълнуващият млад нападател притежава двойно гражданство – нигерийско и италианско, като вече е заявил, че оставя вратата отворена за националния отбор на Нигерия. Трансферът му в efbet Лига се разглежда като ключов момент, който ще му позволи да разгърне потенциала си на най-високо ниво в българския футбол.

Питър Одое, който преди време осъществи и трансфера на нигерийския национал Валънтайн Озорнуанфор в efbet Лига, подчерта, че това е част от по-широка стратегия за привличане на африкански таланти в българския футбол. Той заяви, че предстоят още качествени трансфери в региона, демонстрирайки вярата си в първенството като перспективна дестинация за млади и амбициозни африкански играчи.

