БФС се произнесе за скандала от Черно море - Ботев (Пд)

  • 15 май 2026 | 18:34
Дисциплинарната комисия към БФС не е установила убедителни данни за проява на расизъм и дискриминация по време на мача Черно море - Ботев (Пловдив), който се проведе на 9 май.

През второто полувреме Антоан Конте напусна терена, твърдейки, че е бил обиждан от феновете на варненци. След прекъсване, продължило около 17 минути, срещата беше подновена като играчът бе заменен. В този период целият отбор и щабът на „канарчетата“ се опита да увери Конте, че може да продължи срещата, но той отказа да се върне на терена.

Ето коакво гласи решението на ДК:

"Дисциплинарна комисия Решения  -  15.05.2026 г.

Отложени за разглеждане инциденти от 33 кръг ППФЛ/efbet Лига/

ПФК „Черно море“ – ПФК „Ботев“

След като разгледа предоставените устни и писмени доклади, изслуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, ДК не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация. 

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро."

